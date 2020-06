Rita Ferro Rodrigues usou, esta sexta-feira, as suas redes sociais para promover o trabalho da mulher de Pedro Lima, Anna Westerlund.

Anna é ceramista e dedica-se há vários anos à empresa que criou com o seu nome e, claro, ao seu atelier.

"A primeira peça ofereceu-me a Anna Westerlund quando fiz 40 anos. As outras estão à venda no mercado da Stylista para quem quiser comprar ou apenas conhecer. A Anna faz coisas belíssimas, ela sabe que sou fã há muito tempo", declarou a apresentadora nas suas redes sociais, onde mostrou algumas das mais bonitas peças da ceramista.

Recorde-se que Pedro Lima morreu no passado sábado. O ator foi encontrado morto na praia do Abano, em Cascais. Do casamento entre Anna e Pedro resultam quatro filhos, que estão agora a cargo da artista. O rosto das novelas da TVI era ainda pai de um jovem adulto, fruto do seu primeiro casamento.

