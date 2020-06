Júlia Pinheiro ficou "profundamente comovida" com as histórias que teve oportunidade de ouvir no programa 'Hora da Júlia', na Renascença.

A morte de Pedro Lima deu o mote para que o programa de Júlia Pinheiro na rádio Renascença - 'Hora da Júlia' - fosse esta quarta-feira marcado por uma troca de experiências extraordinárias que deixou a apresentadora "profundamente comovida". "Acabei agora mais uma emissão da 'Hora da Júlia' na Renascença. Estou profundamente comovida com o que ouvi . Histórias de vida extraordinárias. Histórias de quem quer viver mas esconde uma dor que poucas vezes terá sido partilhada. Muito obrigada por o terem feito comigo. Connosco", relatou a apresentadora nas suas redes sociais. "O eco da partida de Pedro Lima desbloqueou palavras e sentimentos que provam que é urgente estar atento e ouvir. Foi o que fizemos", completou o rosto da SIC deixando assim o seu agradecimento aos que com ela partilharam as suas histórias. Leia Também: Paulo Pires recorda bons momentos com Pedro Lima em texto emotivo