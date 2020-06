"Esta foi talvez a última fotografia que fizemos juntos, os quatro! Conhecíamos nos há muito. Eu e tu quase há trinta anos", começou por escrever Paulo Pires na legenda da imagem que publicou na sua página de Instagram esta quarta-feira, 24 de junho, um dia depois do funeral do colega e amigo.

O ator recorreu de novo à rede social para lamentar a perda de Pedro Lima, tendo partilhado um texto emotivo onde recorda os bons momentos que passou ao lado do artista.

"Tivemos percursos parecidos, trabalhamos em moda, cinema, televisão e teatro, até casámos os dois com mulheres nórdicas e com as iniciais AW. Jogávamos volley na praia como crianças, com o teu filho João Francisco e grandes amigos. Eras divertido, atento aos outros, generoso e alguém com quem se podia contar! Devíamos ter privado mais, rido ainda mais! Algumas vezes fomos confundidos, também disso nos riamos, chegámos a assinar um pelo outro no gozo. Demos grandes gargalhadas (principalmente tu) quando te contei, que um arrumador de carros tentou dizer o meu nome, e o que lhe saiu foi 'Pires de Lima'", lembrou.

"Volto a pensar no que já sabia, mas esquecemos sempre: devemos procurar-nos todos mais, dar-nos mais! Sempre que gostamos de alguém", destacou de seguida, aproveitando ainda para deixar algumas palavras de conforto à família de Pedro Lima, mostrando o seu apoio, especialmente à companheira do falecido ator, Anna Westerlund.

"Quanto a ti Anna, desejo que encontres a força, tu e os vossos lindos filhos, para surfar as grandes ondas da vida, agora infinitamente diferente para vocês. Lamentamos muito a vossa perda. Conta connosco, procura-nos! Nós faremos o mesmo", rematou.

Recorde-se que Paulo Pires está casado com Astrid Werdnig há 20 anos.

