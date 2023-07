Cristina Ferreira foi, como seria de esperar, uma das presenças mais notadas e comentadas da Festa de Verão da TVI. O evento decorreu na noite de sábado, 1 de julho, no SUD Lisboa e mereceu até uma mudança de visual.

A comunicadora voltou a apostar no cabelo comprido, colocando longas extensões.

Quanto ao look, Cristina mostrou-se arrojada ao eleger um conjunto preto. As peças, top e saia comprida, leves e transparentes, deixaram de fora a barriguinha da diretora de ficção e entretenimento e as aparentes cuecas de biquíni que surgiam quase como um complemento do conjunto.

Entre os fãs, as opiniões sobre o visual dividem-se nas redes sociais. Enquanto uns defendem que Cristina parecia a "J.Lo portuguesa", estava "gira e sexy" e "arrasadora", outros dizem ter-se tratado de uma "má escolha", "vulgar" e "sem classe".