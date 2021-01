Cristina Ferreira teve esta terça-feira um dia intenso e muito preenchido. A diretora de ficção e entretenimento da TVI apresentou à imprensa o novo programa das manhãs da estação: 'Esta Manhã' e voltou às gravações do concurso de talentos que irá apresentar em breve: 'All Together Now'.

Porém, as novidades não ficam por aqui. Hoje arrancou igualmente a construção de um novo programa apresentado por Cristina Ferreira: 'Cristina CoMvida'.

"Hoje foi um dia tão intenso que nem sei como consegui fazer tudo. Mas deixem-me salientar 3 coisas:

- A apresentação do 'Esta Manhã';

- Os ensaios do All Together Now;

- A construção do 'Cristina CoMvida'", revela Cristina na sua conta oficial de Instagram.

"Podia ser mais tranquilo mas não seria a mesma coisa. Nunca deixem de cumprir as vossas escolhas. A vida tem de ser celebrada de forma única. E ninguém a vive por vocês. Errem, cresçam, sonhem. Para lá da serra", pode ainda ler-se na publicação da apresentadora.

Leia Também: Cabelão! Cristina Ferreira muda de visual para novo programa