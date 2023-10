Arnold Schwarzenegger deu uma entrevista à revista People na qual revelou que não tinha a certeza se se iria sair bem no papel de avô.

O ator, de 76 anos, é avô de Eloise Christina, de 16 meses, e de Lyla Maria, de três anos, que são filhas da sua filha Katherine, de 33 anos,.

Inicialmente, Arnold disse que não tinha a certeza de como se encaixaria no seu novo papel, mas que acabou por descobrir que as coisas são "fáceis" por ele ter muitos animais em casa, com que as meninas podem brincar.

"É uma coisa muito divertida de fazer porque é como se eu [não] soubesse o quão bom seria [em ser avô], mas tenho os animais, então torna-se mais fácil", afirmou, acrescentando ainda que a neta mais velha, que lhe chama 'Opa', insiste em, sempre que o visita, brincar com a cadela, Cherry.

Além disso, o avô leva a menina com ele quando vai dar alimentos aos porcos e deixa-a também ir ver os cavalos que tem na sua residência em Los Angeles.

