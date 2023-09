Arnold Schwarzenegger revelou recentemente que fez a filha mais velha chorar quando decidiu queimar-lhe os sapatos.

O ator, de 76 anos, contou à revista People que tudo aconteceu quando a Katherine, hoje com 33 anos, era ainda criança e que lhe queimou os sapatos, porque ela os deixava espalhados perto da lareira, um 'ensinamento' que agora Katherine passou à sua filha mais velha, Lyla, explicando à menina o porquê de ter que manter os sapatos arrumados.

"Fica com os sapatos calçados ou guarda-os, mas não os deixes ali no suporte em frente à lareira, porque sabes o que é que o avô fez quando deixei os meus sapatos lá duas vezes? À terceira vez ele queimou-os à minha frente e eu chorei", contou o ator, sobre um diálogo que a filha teve com a sua neta.

Questionado sobre se realmente incendiou os sapatos de Katherine, o ator respondeu afirmativamente. "Sim, com certeza. Agora ela usa os mesmos métodos pelos quais chorou e dos quais reclamou", revelou ainda.

Também com um dos filhos, Arnold tomou uma atitude pouco comum. O ator revelou que odiava os banhos longos e quentes de Patrick e disse-lhe, quando ele era criança: "Acabou, chega de banho. Cinco minutos, um banho e pronto, desligamos".

Para garantir que os banhos teriam de facto a duração de cinco minutos, o ator instalou um chuveiro com temporizador que deixava de aquecer a água após o tempo estipulado.

"Em Munique há chuveiros que têm aqueles temporizadores onde as pessoas colocam dinheiro e depois de esse valor acabar sai água fria. Eu pensei: 'Vou comprar um assim', e foi exatamente isso que consegui", conta Schwarzenegger. "E então, quando ele [Patrick] ligou o chuveiro e estava a assobiar e a cantar lá dentro e a pensar que o pai não estava por perto, de repente, o banho de água fria começou. E ouvimos um grito", contou, com boa disposição.

