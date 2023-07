Ariana Grande voltou a alimentar os rumores de que pode estar com problemas no casamento com Dalton Gomez. A cantora foi novamente vista sem a aliança e este foi um pormenor que não passou, de todo, despercebido.

A artista esteve na final de Wimbledon sem o companheiro, no último domingo, dia 16 de julho. No meio da multidão, entre Andrew Garfield e Jonathan Bailey, é assim que podemos ver Ariana Grande no evento.

Ao reagir aos momentos durante a partida na qual Carlos Alcaraz venceu Novak Djokovic, as mãos da cantora ficaram em destaque por causa de não ter a aliança de casamento. A última vez que a artista foi vista com a aliança foi em abril, em Londres, recorda o Page Six.

Os fãs não tardaram a reagir à falta do anel e vários acreditam que este pode ser um sinal de que o casamento não está bem.

O que também não passou despercebido foi o carinho demonstrado entre Ariana Grande e Jonathan Bailey. Veja algumas fotografias na galeria.