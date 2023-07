A separação de Ariana Grande e Dalton Gomez tem dado que falar. O casal iniciou o processo de divórcio, segundo confirmado esta semana, contudo pouco se sabe sobre os motivos que levaram à separação.

Ao longo da última semana têm circulado vários rumores a este respeito, sendo que o Page Six destaca agora o facto da cantora ter colocado um 'gosto' numa publicação no Instagram que dizia o seguinte: "Nunca mais estarei numa relação com alguém de quem tenho medo".

A publicação foi feita em janeiro pelo psicoterapeuta Terri Cole, altura em que se começou a falar da separação. Não se sabe, no entanto, em que altura Ariana terá reagido à mesma.

Grande também reagiu a uma outra publicação na qual se lê: "Imaginem o quão diferente seria o mundo se as meninas fossem tão ensinadas a estabelecer limites como são ensinadas a serem bem-educadas".

Vale notar que Ariana e Dalton deram o nó em maio de 2021.

