Já imaginou estar a conduzir enquanto ouve Ariana Grande, olhar pela janela e ver a própria cantora no carro ao lado? Aconteceu com um fã neste domingo, 17 de novembro!

Ariana Grande partilhou recentemente um vídeo nas histórias do seu Instagram. No mesmo, pode ver-se a cantora no banco de trás do carro quando, de repente, ouve um rapaz a cantar a sua música, 'Imagine'.

Atordoado, o jovem começa também a gravar o momento e canta juntamente com Ariana.

"Imaginem a Ariana Grande a cantar e a falar convosco num sinal vermelho! Melhor dia de sempre", escreveu o rapaz.

Veja o momento abaixo.

