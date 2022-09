O arcebispo da Cantuária, chefe espiritual da igreja anglicana, disse hoje em comunicado rezar pelo rei e pela família real, depois da morte da rainha Isabel II, adiantou a AFP.

"Perdemos a pessoa cuja lealdade inabalável, serviço e humildade nos ajudou a dar sentido ao que somos ao longo de décadas de mudanças extraordinárias no nosso mundo, na nossa nação e na nossa sociedade", disse o arcebispo.

O arcebispo disse em comunicado, publicado na sua página oficial, ser "com profunda tristeza" que se junta ao mundo no luto pela rainha e lembrou as palavras de Isabel II dirigidas aos britânicos no período da pandemia, assim como o funeral do marido, o príncipe Filipe, momento que recordou como um exemplo da "coragem, resiliência e instinto para por os interesses dos outros em primeiro lugar".

Recordando o "extraordinário legado" de Isabel II, o arcebispo da Cantuária disse ter "tido o grande privilégio" de se encontrar com a rainha por diversas ocasiões, lembrando, entre outras coisas, "a sua clareza de pensamento", a curiosidade ou o humor.

A rainha Isabel II morreu hoje aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, foi anunciado através da rede social Twitter da família real.

"A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha Consorte permanecerão em Balmoral esta noite e voltarão a Londres amanhã [sexta-feira]", acrescenta a mensagem, numa referência a Carlos e Camila.

A notícia foi conhecida após membros próximos da família real terem viajado subitamente para Balmoral para estar com a rainha após um comunicado dando conta da preocupação dos médicos com o estado de saúde da monarca de 96 anos.