"A felicidade das pequenas grandes coisas" fez o dia de Nuno Markl esta terça-feira, dia 22, depois de o árbitro Artur Soares Dias cumprir numa partida do Euro 2020 um desafio lançado por si.

"Desafiei o árbitro Artur Soares Dias, na minha rubrica O Euro do Markl, na Rádio Comercial, a menear duas vezes a cabeça como se estivesse a ouvir o rap que inventei para ele, ao entrar no campo", começa por contar, realçando em seguida o facto de o desafio ter sido cumprido com distinção.

"Há pouco, com a câmara apontada para ele, o Artur entrou no campo do República Checa - Inglaterra com uma piscadela de olho e o prometido menear de cabeça. Segundos épicos", enaltece.

"Para algumas pessoas, isto pode ser apenas um pequeno disparate infantil que ligou as Manhãs da Comercial ao Artur; mas numa era tão triste e inquieta da História, acontecer uma coisa tão divertida entre o estúdio da Comercial e o Euro 2020 é alegria pura. Acho que todos precisamos disto", termina.

Às suas palavras, Nuno Markl juntou o vídeo que mostra o momento em que Artur Soares Dias cumpre o desafio.

