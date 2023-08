Iggy Azalea viu-se obrigada a interromper o espetáculo na Arábia Saudita e recorreu depois à sua página no X (rede social anteriormente conhecida como Twitter) para explicar o que se passou.

Segundo a artista, uma vez que as suas calças se rasgaram durante o espetáculo, as autoridades não a deixaram continuar com o concerto no Boulevard Riyadh City.

“Arábia Saudita, por favor, quero que todos os que estavam no meu espetáculo saibam que vos amo", começou por escrever.

"Sinto muito por não ter tido permissão para terminar o espetáculo. A culpa não foi do promotor do espetáculo, por isso sejam gentis porque eles são pessoas incríveis e todos queríamos continuar, mas não fomos autorizados pelas autoridades por causa das minhas calças estarem rasgadas", explicou de seguida.

Após manifestar-se, um fã perguntou à artista a razão para não ter simplesmente trocado de calças, levando Iggy Azalea a acrescentar que também fez um comentário enquanto estava em palco que não agradou às autoridades.

"Eu também disse: 'Mulheres façam barrulho, é o mundo de mulheres'. E, aparentemente, isso levou as autoridades ao limite. Tudo bem, só não queria que os meus fãs ficassem tristes com zangados com a organização do espetáculo porque a culpa não foi deles ou minha, foi das autoridades", frisou.

Veja ainda na publicação abaixo o momento em que a artista ficou com as calças rasgadas durante a atuação.

