Depois da mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, ter assumido a relação com Tiago Ramos, veio à tona o romance que o jovem viveu com a apresentadora Flor.

E, recentemente, Flor decidiu falar sobre o affair que teve com o influencer, tendo partilhado alguns detalhes no programa 'Triturando', do SBT.

A dada altura, o assunto eram os casais que dividem, ou não, a conta no primeiro encontro. Segundo Flor, este foi precisamente um dos motivos para não dar continuidade à relação com Tiago Ramos.

"Entenderam por que é que eu não quis o Tiago lá da mãe do Neymar?", começou por dizer a apresentadora. "Fui a primeira. Ele mandou, lá da Paraíba, uma declaração de amor", recordou.

"[...] Ele é maravilhoso, educado, gentil, mas amor, eu trabalho para caramba, se eu tiver que pagar conta e ajudar... Ele veio por amor, diz ele, e veio despreparado. Eu não sustento homens", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e confessou ainda que nunca se envolveu sexualmente com Tiago. "O rapaz é um gato, educado, gentil. Eu segurei-me. Pensei: 'Este homem vai beijar-me já, já'", contou, afirmando de seguida: "Não cedi. Porque é muito gato, você cede e paga a conta, dá carro, dá calça jeans... Eu iria ficar pobre. Não, não".

