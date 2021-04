Começam a surgir as primeiras polémicas relacionadas com a morte do príncipe Filipe, anunciada esta sexta-feira, dia 9 de abril. Brian Kilmeade, apresentador da Fox & Friends, no Fox News Channel, insinuou publicamente que Meghan Markle e Harry poderiam ser culpados da morte do marido da rainha Isabel II.

"Isso definitivamente aumentou o seu estresse", referiu o apresentador ao falar sobre a entrevista que o casal deu a Oprah Winfrey enquanto Filipe estava internado no hospital - no decorrer do mês de fevereiro, início de março.

"Há relatos de que [Filipe] ficou furioso após a entrevista e com as consequências da entrevista a Oprah Winfrey", continuou, citado agora pelo The Independent.

As declarações de Brian Kilmeade estão agora a causar polémica no Reino Unido.

