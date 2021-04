Anunciada na manhã desta sexta-feira, dia 9 de abril, a morte do príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II, começam agora a surgir as primeiras reações à perda.

O primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson, foi um dos primeiros a reagir.

"É em Sua Majestade e na família que os pensamentos da nossa nação devem voltar-se hoje, porque eles perderam não apenas uma figura pública muito amada e altamente respeitada, mas um marido dedicado e um pai orgulhoso e amoroso, avô, e nos últimos anos, bisavô", declarou.

"Uno-me ao resto do Reino Unido e à comunidade no luto pela perda de Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, o Duque de Edimburgo", escreve Justin Welby, o Arcebispo de Cantuária.

O ator Tom Holland também usou as suas redes sociais para homenagear o marido de Isabel II. O ator lembrou as habilidades do príncipe no críquete, a seu fascínio por OVNIs e realçou o facto de este ser, tal como a rainha ainda o é, "um exemplo vivo do heroísmo das gerações que viveram durante a Segunda Guerra Mundial".

O jornalista Jake Tapper enviou orações à família e pede que a "sua memória seja uma bênção".

[Notícia atualizada às 14h03]

