A irmã de Neymar, Rafaella, foi notícia recentemente pelo facto de ter terminado a sua relação com o jogador de futebol Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol. Mas parece que esta não foi apenas uma simples rutura e há agora contornos que estão a espantar os fãs.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Rafaella está grávida e já sabia da gestação quando tudo acabou.

As suspeitas começaram com publicações nas redes sociais onde a irmã de Neymar fala sobre bebés e ganharam ainda mais força com as declarações da comentadora do social. Esta garante que a jovem está grávida e a fazer de tudo para conseguir uma reconciliação com Gabigol.

