Luisão surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram ao revelar que tinha sido internado no hospital depois de ter sofrido uma queda em casa. Mas o ex-jogador não foi o único a reagir ao incidente nas redes sociais.

A mulher de Luisão recorreu às stories da sua página de Instaram para deixar uma mensagem de apoio ao companheiro.

"Deus permite que a luta chegue ao limite das nossas forças, ao limite da nossa fé e confiança para que quando em nos acabarem as possibilidades, as possibilidades de Deus comecem a surgir. Não importa qual seja o seu deserto, Deus é contigo! Não importa o tamanho da luta, Deus é maior! Não importa o tempo, Deus lhe recompensa infinitamente mais! O deserto de hoje será o testemunho da sua vitória amanhã", lê-se na publicação que fez na rede social, onde partilhou ainda uma fotografia tirada no hospital da Luz, de Lisboa.