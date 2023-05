Pedro Soá continua a querer partilhar com os seguidores das redes sociais a tristeza sentida após a separação de Ana Águas, de quem estava noiva.

Depois de ter anunciado que está de partida para o Brasil, o ex-concorrente do 'Big Brother' voltou ao Instagram para publicar algumas frases que encontrou e que falam em "deslealdade", "traição" e "confiança".

"A deslealdade é uma traição inqualificável", começou por partilhar numa story que foi seguida de uma nova frase que diz "traição não é oportunidade, nem escolha, é caráter".

"Traição é destruir em pouco tempo a confiança que levou anos para ser conquistada", partilhou, por fim, Pedro Soá.

Vale lembrar que continuam por esclarecer os motivos que ditaram o fim do noivado do empresário com Ana Águas.

Veja na galeria as partilhas de Pedro Soá no Instagram.

