Pedro Soá foi notícia nas últimas semanas após a difícil separação de Ana Águas, de quem ficou noivo no final do ano passado e com quem mantinha uma relação há 10 anos.

Este sábado, 29 de abril, através das stories da sua página de Instagram, o ex-concorrente do 'Big Brother' fez um desabafo.

"Como a Fénix. Renascer é muitas vezes feito de analisar, ponderar emendar e evoluir! A essência de um ser humano é feita de 'dor', sacrifício, luta, determinação, persistência e garra! A aprendizagem vive de braço dado com o sofrimento. Só assim nos podemos encontrar e ser a melhor versão de nós próprios", escreveu num primeiro momento.



© Instagram - Pedro Soá

Posteriormente, revelou um bilhete de avião para São Paulo, Brasil. "O momento chegou! O momento que eu nunca esperei enfrentar sozinho! Não era esta a viagem que queria fazer... mas sempre fui um homem de coragem e de cabeça erguida!

Vai ser doloroso, estranho, solitário e por muitas vezes nostálgico. Mas a vida é feita de escolhas. E esta será a minha.



© Instagram - Pedro Soá

Quero que saibam que, independentemente de tudo, eu fui muito feliz!", declarou.

