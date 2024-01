Sofia Vasconcelos deixou a TVI no passado mês de novembro, mas decidiu começar o ano com um novo desafio que, desta vez, nada tem a ver com a televisão.

A repórter passará a fazer parte da equipa da Megahits já a partir da próxima quinta-feira, dia 25 de janeiro, sendo que irá assumir o podcast '100 Purpurinas'. "Todas as semanas vou entrevistar uma pessoa influente no mundo digital", explicou a jovem comunicadora.

"'Quando, onde e com quem é que és tu sem purpurinas?', só vos digo que esta é a primeira pergunta à qual todos os convidados vão responder. O resto, ouvem na próxima quinta", concluiu Sofia, na legenda de um vídeo com vários momentos especiais vividos nos últimos meses. Ora veja:

