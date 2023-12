Foi com surpresa que Sofia Vasconcelos anunciou, no final do passado mês de novembro, a sua saída da TVI, canal onde trabalhou como repórter nos últimos anos.

A comunicadora, no entanto, ocultou do seu comunicado o motivo que a levou a tomar essa decisão, algo que revelou, entretanto, nas redes sociais.

"A maior viagem da minha vida começa agora. Durante um mês vou fazer voluntariado. Alguém adivinha onde?", escreveu Sofia numa publicação, sendo que contou, depois, ter viajado para São Tomé e Príncipe.

Por lá, Sofia tem partilhado diversos registos desta experiência, o que os seguidores têm acompanhado com curiosidade e muito interesse.

A repórter tem mostrado fotografias e vídeos que evidenciam o que tem feito neste país africano, o que poderá ver na galeria que preparámos para si.

Leia Também: Sofia Vasconcelos está de saída da TVI: "É hora de me despedir de casa"