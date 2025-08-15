Joe Jonas está de parabéns! Esta sexta-feira, 15 de agosto, o artista completa 35 voltas ao sol. A data é celebrada num momento particularmente marcante da vida do artista em que fez várias feridas do passado a serem saradas.

Ao longo desta semana, um vídeo do músico dos Jonas Brothers a atuar ao lado de Demi Lovato num concerto concerto de abertura da digressão JONAS20: Greetings From Your Hometown tornou-se viral nas redes sociais.

Isto porque Demi e Joe voltaram a interpretar um dos maiores sucessos das respetivas carreiras: as músicas da banda sonora dos filmes 'Camp Rock' que marcaram uma geração.

O reencontro teve um significado ainda mais especial se lembrarmos que os dois artistas chegaram a estar de costas voltadas depois de um namoro que não correu bem.

A propósito do assunto lembramos as celebridades que já tiveram um relacionamento com Joe Jonas.

Mandy Van Duyne

Antes de ficar famoso, Joe namorou com uma amiga de infância, Mandy Van Duyne. A relação aconteceu quando os dois ainda frequentavam o ensino secundário inspirando a música 'Mandy', lançada mais tarde pelos Jonas Brothers.

AJ Michalka



Jonas começou a namorar com AJ Michalka das Aly & AJ em 2006, depois dos Jonas Brothers fazerem as aberturas dos concertos das irmãs.

"Para uma relação de jovens de pouco mais de um ano foi bastante bom. Foi muito sólido", realçou a cantora num podcast.

Michalka confirmou ainda que foi com Joe Jonas que deu o seu primeiro beijo.

Taylor Swift



Joe e Taylor namoraram apenas durante três meses, em 2008, contudo a relação foi conturbada.

A Ellen DeGeneres, Swift revelou que o músico terminou a relação através de uma rápida chamada telefónica.

"Quando encontrar a pessoa certa para mim vai ser maravilhoso. Quando olhar para essa pessoa, nem me vou conseguir lembrar que um rapaz terminou comigo numa chama de 25 segundos quando tinha 18 anos", atirou.

Já em 2019, Taylor disse que os dois tinham resolvido as coisas entre eles e que hoje até se riem do assunto.

Camilla Belle



Depois de terminar com Swift, Joe começou a namorar com Belle. Os dois conheceram-se nas gravações do videoclipe 'Lovebug', em 2008, sendo que o relacionamento durou meses. Em julho de 2009 separaram-se.

Demi Lovato



Em março de 2010, Jonas confirmou que estava a namorar com Demi Lovato. "É o meu melhor amigo e é incrível", referiu Demi ao Access Hollywood’s Billy Bush. Dois meses depois o casal separou-se.

Ashley Greene



Joe namorou com a atriz de 'Twilight' durante quase um ano, tendo a relação começado no verão de 2010.

Em 2013, numa entrevista à revista Vulture, lembrou o namoro: "Quando tinha 20 anos comecei a namorar com a Ashley Greene, foi a minha primeira relação série. Estivemos juntos durante quase um ano. Estava a viver sozinho em Los Angeles e a relação à distância acabou por não resultar. Depois da Ashley, estive dois ou três anos solteiro".

Blanda Eggenschwiler



Joe namorou com a modelo Blanda Eggenschwiler de novembro de 2012 a agosto de 2014.

Gigi Hadid



Jonas e Gigi Hadid começaram a namorar no verão de 2015, após uma amizade de anos. Os dois posaram pela primeira vez juntos em outubro de 2015, contudo, separaram-se um mês depois, dada à agenda preenchida de ambos.

Sophie Turner



Joe começou a namorar com a atriz de 'Game of Thrones' em 2016, depois deste ter metido conversa pelo Instagram.

Em outubro de 2017 anunciaram o seu noivado, sendo que o primeiro casamento aconteceu em 2019, em Las Vegas, e o segundo mais tarde, em França.

Em 2020 nasceu a primeira filha em comum, Willa, Delphine veio ao mundo em 2022. Em setembro de 2023 anunciaram o divórcio.

Stormi Bree



Em janeiro de 2024, Joe foi visto com a modelo Stormi Bree em Aspen, Colorado, e em Sidney, Austrália. Em junho de 2024, vários meios de comunicação noticiaram o fim da relação.

