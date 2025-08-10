Fábio Paim recordou a sua conturbada história ao fazer a curva da vida no 'Big Brother Verão'. O antigo jogador de futebol falou sobre o fim da carreira e ainda do momento em que foi preso diante dos filhos.

O testemunho de Paim levou-nos a recordar hoje uma lista de celebridades nacionais que estão ou já estiveram presas.

Eis a lista completa:

Fábio Paim foi preso à frente dos filhos

Foi no ano de 2020 que Fábio Paim acabou preso por tráfico de droga.

"Para sustentar a vida que tinha, de vícios, comecei a vender droga. Sou apanhado numa operação da polícia e sou detido", admitiu, explicando que foi algemado diante dos filhos e esse é para si um momento difícil de lembrar.

O antigo futebolista tinha 32 anos quando foi preso, passou um ano na prisão de Caxias de onde diz ter saído uma pessoa melhor. "Foi o melhor que me podia acontecer, eu ter sido preso, porque aprendi muita coisa. Aprendi a dar valor, a tornar-me humilde, a reconhecer", referiu recentemente no 'Big Brother Verão'.

Sara Norte foi presa em Espanha

Sara Norte esteve presa em 2012, durante um ano e quatro meses, em Algeciras, Espanha, devido ao crime de tráfico de droga.

A atriz, na altura com 27 anos, foi apanhada com 800 gramas de haxixe no estômago, quando regressava de uma viagem a Marrocos. Já tinha antecedentes naquele país pelo mesmo crime, aliás a própria confirmou mais tarde ter sido 'mula' durante algum tempo.

A filha de Vítor Norte, que tema gora 40 anos, saiu da prisão a 4 de junho de 2013, após 486 dias atrás das grades.

Tomás Santos preso sete anos por tráfico de droga

Tomás Santos tornou-se conhecido ao dar vida a Davide em 'Morangos com Açúcar', da TVI. O ator foi condenado em 2018 a 11 anos de prisão por tráfico de droga.

Sete anos depois da condenação, em 2024, acabou por sair em liberdade condicional depois de ter dado uma entrevista a Júlia Pinheiro na qual se mostrava arrependido dos erros cometidos no passado.

Nininho Vaz Maia condenado por rixa

Nininho Vaz Maia foi condenado a cumprir pena de prisão domiciliária em 2013. O cantor, que ainda não era famoso na época, esteve preso em casa com pulseira eletrónica por envolvimento numa rixa. Foi, aliás, nessa altura que surgiu no YouTube um vídeo seu a cantar, de pulseira eletrónica, e que mais tarde o viria a tornar um fenómeno da música portuguesa.

Recentemente, a casa de Nininho foi alvo de buscas por alegado envolvimento numa rede de tráfico de droga. O músico foi constituído arguido por alegados branqueamentos de capitais.

Filho de Ágata, Marco Caneira, preso por violação

Em setembro de 2024, Marco Caneira foi detido pela polícia para cumprir pena de prisão de seis anos e seis meses. O filho da cantora Ágata foi condenado em 2018 pelo Tribunal de Ponta Delgada pela violação de uma jovem de 14 anos em 2016.

"O meu filho não estava bem de saúde mental, por isso enviou-se ao advogado na altura um relatório médico a atestar a sua incapacidade para prestar declarações e acompanhar o julgamento. Nunca prestou o seu consentimento para o julgamento decorrer na sua ausência, pois não o poderia ter feito por estar incapaz.

[...] Só mais tarde, o meu filho recuperou a sua capacidade para prestar declarações. [...] E agora está preso e a cumprir pena sem se ter podido defender quando legitimamente lhe era possível e, segundo sei, de acordo com a advogada, o arguido é sempre o último a falar antes da sentença", disse Ágata em defesa do filho através de um comunicado enviado ao programa 'V+ Fama', do canal V+ TVI, no final de novembro do ano passado.

Nuno da Silva tentou matar o filho

Nuno da Silva, antigo concorrente do 'Love On Top', chocou o país em outubro do ano passado depois de ter sido colocado em prisão preventiva por homicídio na forma tentada.

O fotógrafo e videógrafo está acusado de ter tentado matar o filho de cinco anos, na Quinta do Conde, em Sesimbra, distrito de Setúbal.

Segundo a PJ, o suspeito terá regado com gasolina o próprio filho. Os relatos iniciais apontavam também para alegações de que o homem teria obrigado o menino a ingerir comprimidos, para além de, alegadamente, o ter sufocado.

Nuno da Silva, que tem "antecedentes por crimes contra a propriedade", partilhou antes de ser detido um longo texto na sua página de Instagram onde revelava ter sofrido de vários abusos quando era criança, por parte do avô e da avó, falava ainda em tentativas de suicídio e admitia problemas psicológicos.

Maria das Dores mandou matar o marido

Maria das Dores foi condenada a 23 anos de prisão pelo homicídio do marido. A socialite não lidou bem com o pedido de divórcio de Paulo Pereira da Cruz, conhecido como 'Milionário do Oeste', e mandou que o matassem.

Maria das Dores chegou a ser capa da revista CRISTINA enquanto ainda estava presa, em outubro de 2023 saiu em liberdade condicional depois de cumprir 16 anos da pena a que foi condenada.

Maria das Dores é mãe do conhecido produtor de moda David Motta, fruto de um relacionamento anterior, e de um jovem médico que nasceu do casamento com Paulo Pereira da Cruz. Na altura em que a mãe mandou matar o pai, o filho de Maria das Dores era menor e ficou entregue aos avós paternos. Desde então não mais teve contacto com a mãe.

Cantor Ruben Aguiar condenado por atropelamento e fuga

Ruben Aguiar foi acusado de atropelar uma pessoa com quem tinha discutido. O crime ocorreu em 2022 num posto de combustível na A33, em Alcochete.

Ruben Aguiar foi detido, em maio de 2023, pela PJ de Setúbal e ficou em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional do Montijo durante dois meses. As medidas de coação foram depois alteradas para prisão domiciliária.

Em abril de 2024, o Tribunal de Almada considerou o crime como provado e condenou o cantor popular madeirense a cinco anos e meio de prisão efetiva.

Leia Também: "O Sporting deixou-me com uma pistola à cabeça", admite Fábio Paim