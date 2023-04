Georgina Rodríguez teve um início de semana agitado. A namorada de Cristiano Ronaldo viu-se forçada a reagir publicamente aos rumores de que um dos filhos teria sido agredido na escola, na Arábia Saudita, e aos comentário negativos de um alegado ex-colega.

Contudo, esta terça-feira, 4 de abril, Georgina encontrou forma de recuperar a sua "paz".

A namorada de CR7 partilhou com os seguidores do Instagram um momento de calma e tranquilidade vivido no jardim da casa onde vive em Riade com a família.

