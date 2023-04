Georgina Rodríguez não tem por hábito reagir às notícias em que é visada. Ainda assim, nas últimas horas, decidiu fazê-lo por três vezes.

Depois de negar que um dos seus filhos foi agredido na escola em duas publicações feitas nas redes sociais, a companheira de Cristiano Ronaldo abordou agora uma outra polémica recente.

Em causa estão as declarações de Pablo Bone, um alegado ex-colega que diz ter trabalhado com Gio na loja Gucci e que garante que a modelo "sempre teve ares de arrogância e prepotência".

Georgina partilhou um frame do vídeo publicado por Pablo no TikTok e escreveu o seguinte: "Jajajaja [gargalhadas] este rapaz mete medo ao susto".

De seguida, Gio recordou nas stories do Instagram um vídeo onde surge ao lado Jose Sevilla Maya, uma amizade do tempo em que a influenciadora ainda não estava numa relação amorosa com Cristiano Ronaldo.

Veja na galeria as partilhas de Georgina.

