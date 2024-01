Selena Gomez usou a sua conta no Instagram esta quarta-feira, dia 10 de janeiro, para anunciar que se irá afastar das redes temporariamente.

"Estarei fora das redes sociais durante algum tempo. Vou focar-me no que realmente importa", escreveu, nas suas stories, sobre um vídeo no qual aparece o namorado, Benny Blanco, a brincar com duas crianças.

A atriz não referiu o que a motivou a afastar-se das redes, mas desde domingo que o seu nome e o de Taylor Swift têm circulado pelo X e pelo Instagram, após terem circulado rumores que partiram de um vídeo no qual Selena conta algo a Taylor, que se mostra surpreendida.

Os internautas teceram a teoria de que a atriz estaria a dizer à amiga que tinha tentado tirar uma foto com Timothy Chalamet, mas que Kylie Jenner, namorada do ator, não o tinha permitido. Tanto a própria Selena como Chalamet já vieram desmentir este rumor.

© Instagram

