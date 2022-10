Depois de toda a polémica em que Adam Levine esteve envolvido ao ser acusado de trair a mulher, a mesma fez questão de mostrar o seu apoio ao músico no fim de semana.

De acordo com o Page Six, Behati Prinsloo foi vista nos bastidores do concerto de Adam Levine com os Maroon 5 no MGM Grand Hotel, em Las Vegas, na noite de sábado. Um espetáculo que fez parte da gala de caridade de Shaquille O'Neal, The Event, que contou com a presença de outras estrelas como Rob Gronkowski, Camille Kostek, Logan Paul e Flavor Flav.

Esta foi a primeira aparição pública do artista depois das acusações de traição.

