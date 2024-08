Behati Prinsloo e Adam Levine celebraram os 10 anos de casamento, como foi confirmado por uma fonte à People. A celebração contou com a presença de 150 amigos e familiares mais próximos no Flora Farms, em San José del Cabo, no dia 20 de julho.

Esta terça-feira, dia 30 de julho, a modelo publicou no Instagram um conjunto de fotografias, destacando logo ao início uma imagem que mostra o vestido que escolheu para a comemoração especial.

Trata-se de um vestido sem alças de Thierry Mugler, da coleção primavera/verão de 1999, 'fornecido' pela Tab Vintage, segundo a revista.

De recordar que Behati Prinsloo e o vocalista dos Maroon 5 casaram-se no dia 19 de julho de 2014. Juntos são pais de Dusty Rose, de sete anos, Gio Grace, de seis, e de um menino que nasceu em janeiro de 2023.

