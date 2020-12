Já passaram quase três meses desde que Chrissy Teigen mostrou ao mundo um dos momentos mais difíceis da sua vida: a perda do terceiro filho.

Desde então, a mulher de John Legend tem vindo a partilhar com os seguidores das redes sociais a sua jornada de recuperação, sendo que esta semana fez uma dura revelação: o facto de nunca mais engravidar.

"Esta sou eu e o meu corpo, ontem. Mesmo sabendo que já não estou grávida, cada vez que me olho ao espelho lembro-me do que poderia ter sido. Não faço ideia do motivo pelo qual ainda tenho esta barriga, honestamente. É frustrante. Mas estou orgulhosa do lugar para onde este caminho levou o meu corpo e a minha mente. Adoro estar grávida, tanto, tanto, e fico triste porque nunca mais estarei. Mas sou sortuda por ter estes pequenotes que estão a crescer mais e mais todos os dias".

Recentemente, a modelo também notou que tem tido sessões de terapia de forma a alcançar uma vez mais o seu equilíbrio mental e a lidar com o luto.

Leia Também: Chrissy Teigen defende Meghan Markle após aborto