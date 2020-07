Assim como os restantes colegas de profissão, também Miguel Costa viu-se obrigado a fazer uma pausa por causa da pandemia do novo coronavírus. No entanto, entretanto, mesmo ainda na luta contra a Covid-19, muitos artistas já regressaram ao trabalho.

Miguel Costa, por exemplo, está de volta e com a agenda cheia, com projetos em três áreas distintas, cinema, TV e Web.

Como destaca uma nota da agência do ator, este voltou a filmar 'Salgueiro Maia - O Implicado', do realizador Sérgio Graciano, filme onde Miguel dá vida a Alfredo Cunha, que ficou conhecido como o fotógrafo do 25 de Abril.

Além disso, regressou aos estúdios no dia 25 de maio para interpretar Adolfo, personagem que integra o elenco da segunda temporada da novela 'Nazaré', da SIC.

Mas não fica por aqui. Além do festival online infantil Mini-Atleta, que desenvolveu durante a quarentena, Miguel integra também o elenco da Web Série 'Desabafos', uma ideia do encenador e dramaturgo André Murraças.

A série, que brinca com o hábito português de bem “refilar”, estreou no dia 12 de junho no Youtube e tem um novo episódio a sair todas as sextas-feiras, às 20h00. Miguel Costa interpreta Mário, uma personagem obcecada com a falta de educação generalizada, e surge ao lado de nomes como Manuel Moreira, João Villas-Boas e Ana Brígida, neste novo formato, cuja banda sonora é assinada pelos Fado Bicha.

