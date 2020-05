Como destaca a nota enviada às redações, depois da adesão ao 1.º Festival Mini Atleta Kids chega, no próximo fim-de-semana, o 1.º Family Challenge Mini Atleta do Tik Tik 2020. Uma iniciativa onde Miguel Costa desafia todas as famílias portuguesas a mostrar os seus dotes de dança.

No próximo sábado e domingo, às 11h, os portugueses "vão poder concorrer ao título de família mais divertida de Portugal". Um 'concurso' que vai contar com a participação especial, como jurado, do bailarino e coreógrafo Cifrão.

Uma informação que o ator também fez questão de partilhar na sua página de Instagram.

