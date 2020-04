Miguel Costa decidiu aproveitar a quarentena para pensar e lançar um projeto inteiramente dedicado aos mais novos. O ator é o anfitrião do primeiro Mini Atleta Kids, um festival infantil, que decorre de 27 de abril a 1 de maio, no Instagram do ator.

Este é um festival com uma programação 100% pensada para crianças dos quatro aos oito anos, que vai permitir aos pais terem pelo menos 30 minutos de descanso por dia.

Desde jogos, desporto e gastronomia, o Mini Atleta Kids promete animar as crianças após os dias de aulas. E as filhas do ator, Teresinha e Luisinha, farão companhia ao pai nas atividades.

Leia Também: "Que momento especial": Fadista Mariza cantou 'Às dez no largo'