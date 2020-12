As homenagens nas redes sociais continuam a surgir, e agora destacamos as palavras de Bruno Nogueira. Após a notícia da morte de Sara Carreira, o comediante decidiu recordar junto dos seguidores um texto sobre "o medo".

"Há dois anos pediram-me um texto para a agenda do IPO que tinha como mote 'A primeira vez'. Podia escolher o tema, e escolhi o medo. Falava sobre o facto de ter sentido medo pela primeira vez no dia em que fui pai. De tudo até lá ter sido um parente pobre do medo, que me estava a tirar as medidas. E lá pelo meio, dizia isto: 'E o medo (sempre o medo), esse contrapeso do amor, dois passos à frente, a arrastar os pés pesados, de costas voltadas sem nunca mostrar a cara, só para que eu saiba que ele está lá, uma sombra sem forma que me finta o passo, que isto de ser feliz é muito bonito, mas eu que não me faça de importante e o esqueça, que em menos de nada ele atira o tabuleiro ao ar, apoia-se com os dois punhos na mesa e, curvado de raiva, põe-me pequenino e no lugar'", começou por partilhar.

"Hoje esse medo redobrou-se, e voltou a pôr-me no lugar. Um abraço sentido aos familiares da Sara, nesta hora de insuportável dor", concluiu.

Leia Também: Morte de Sara Carreira chega à imprensa internacional