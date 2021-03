Foi no passado domingo que Ana Arrebentinha abraçou um novo desafio profissional ao estrear-se como uma das apresentadoras do 'Somos Portugal'. Feliz com o seu desempenho, a humorista mostrou que está a contar os minutos para o novo programa.

"Domingo está quase a chegar. E com ele trás o Somos Portugal", afirmou na legenda de uma publicação realizada esta quinta-feira, dia 25.

Vale lembrar que, além de Ana Arrebentinha, também Fanny Rodrigues e Zé Lopes se juntaram ao leque de apresentadores do formato das tardes de domingo da estação de Queluz.

