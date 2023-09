Sónia Jesus esteve afastada do Instagram e revelou os motivos. A ex-concorrente do 'Big Brother' esteve a aproveitar o regresso do companheiro, Vítor Soares, a casa e essa foi a razão para deixar de lado as redes sociais.

"Estive a curtir estes dias em família, a aproveitar os momentos, o tempo. Até eu precisava de estar uns dias em casa. Porque a minha vida, vocês sabem, era sempre uma correria. E é, continua a ser. Esta semana estive completamente desligada, a viver só para mim, para os meus", disse.

Na mesma publicação, frisou que "está tudo bem" e agradeceu as "imensas mensagens". Veja o vídeo na galeria.

De recordar que o companheiro de Sónia Jesus, Vítor Soares, regressou a casa na semana passada depois de ter estado detido. Vitó, como é carinhosamente tratado, foi condenado a três anos de prisão por tráfico de droga, pena que completará em regime domiciliário.