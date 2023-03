Rebel Wilson encontrou-se recentemente com Meghan Markle, contou a atriz na última quinta-feira no programa 'Watch What Happens Live with Andy Cohen'.

A atriz confessou ter ficado algo desiludida com a postura de Meghan, que não foi "tão calorosa" quanto ela estaria à espera.

"Ela não é tão naturalmente calorosa", disse, justificando de imediato a razão pela qual a duquesa pode ter sido mais distante.

É que a mãe de Rebel Wilson, Sue Bownds, abordou a esposa de Harry com questões "um pouco rudes" e intrusivas, como: "onde estão os seus filhos?".

O encontro decorreu em Santa Bárbara, Califórnia, onde vive o casal atualmente, e o príncipe Harry também estava presente. Sobre ele, a atriz só tem bem a dizer: "não poderia ter sido mais simpático".

Questionada por Andy Cohen se já conhecia o casal antes deste encontro, a celebridade explicou que não e que a única ligação entre eles é o facto de terem um amigo em comum.

