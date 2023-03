O rei Carlos III resolveu fazer uma simbólica oferta a Harry e Meghan depois de ter decidido retirar-lhes a casa onde viviam quando estavam no Reino Unido - a Frogmore Cottage.

Para que o casal tenha onde ficar sempre que resolver visitar o país, o monarca disponibilizou um apartamento no Palácio de Buckingham.

O rei vai dar-lhes acesso às antigas acomodações do príncipe André, de acordo com informações exclusivas obtidas pelo jornal The Daily Mai

Harry e Meghan, recorde-se, têm até ao outono para remover os seus pertences de Frogmore Cottage, que depois dessa data deverá ser entregue ao príncipe André.

