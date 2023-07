Parte da família do jogador esteve nas bancadas do Estádio do Algarve.

Cristiano Ronaldo não conseguiu fazer frente ao bom futebol praticado pelo Benfica esta quinta-feira, dia 20 de julho, numa partida que se tornou muito difícil para o Al Nassr. Nas bancadas estiveram Dolores, Elma Aveiro e Leonor Caires, mãe, irmã e sobrinha de CR7, e também Cristianinho, o filho mais velho do jogador, conforme lhe demos conta aqui. Já após o apito final, Cristiano Ronaldo posou ao lado de Dolores, Elma e Leonor, com o registo a ser depois partilhado pela matriarca da família nas redes sociais. "Filho que tenhas boa viagem e até breve. Amo-te muito, vai com Deus", escreveu Dolores na legenda da publicação. Leia Também: Cristiano Ronaldo com apoio especial nas bancadas frente ao Benfica