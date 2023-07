Cristiano Ronaldo foi titular na partida do Al Nassr frente ao Benfica na noite desta quinta-feira, dia 20 de julho, e já era sabido que parte da família do craque se encontrava no Algarve, onde este jogo aconteceu.

Por isso mesmo, tornou-se esperada a presença de vários rostos conhecidos nas bancadas do Estádio do Algarve a apoiar Ronaldo, o que acabou mesmo por se verificar.

As objetivas dos fotógrafos focaram-se, durante alguns segundos, em Dolores, Elma Aveiro e Leonor Caires, mãe, irmã e sobrinha de CR7, e também em Cristianinho, o filho mais velho do jogador.

No entanto, até ao momento não se registou a presença de Georgina Rodríguez nem dos filhos mais velhos de Ronaldo.

