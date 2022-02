Raquel Prates foi uma das primeiras celebridades portuguesas a tornar pública a sua luta contra a endometriose, doença que a impediu de concretizar o desejo de engravidar.

Aos 46 anos, depois de ter assumido publicamente que já não poderá engravidar, a modelo decidiu revelar publicamente que vai ser operada em breve fazer uma histerectomia total - remoção do útero.

"Eu sofro de endometriose e adenomiose, e vou fazer uma histerectomia total com excisão de todas as lesões provocadas pela doença, no próximo dia 17 de fevereiro", conta, explicando que decidiu tornar pública a sua história para ajudar a associação MulherEndo a "informar todas as mulheres e promover a sensibilização da sociedade para a existência desta doença".

"Os atrasos e os vários diagnósticos incorretos acarretam lesões para as pacientes e para o SNS [Serviço Nacional de Saúde]. É urgente que esta situação mude. É imperativo que haja um diagnóstico precoce para que as pacientes recebam o tratamento mais adequado atempadamente, evitando a progressão da doença e outras complicações mais graves", alerta.

Raquel promete "'dar' o rosto" e mostrar o seu "percurso do antes, e depois da cirurgia" com todas as informações que considera essenciais.

"Tenho a consciência que é uma exposição enorme da minha intimidade. Este é um problema de saúde pública, não é apenas um problema de quem dele padece. Afecta 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva em todo o mundo. Agradeço, desde já, o vosso apoio e espero que respeitem esta decisão", termina.

Leia Também: Após anos de tratamentos, Raquel Prates revela: "Já não posso engravidar"