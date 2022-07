Nasceu no último domingo, 10 de julho, a primeira filha de Éder Militão. A novidade é anunciada nas redes sociais do jogador do Real Madrid e nas da influencer Karoline Lima, mãe da bebé Cecília.

"Bem-vinda, Cecília, minha filha", declarou Éder ao partilhar a primeira fotografia da bebé.

Apesar de ter terminado recentemente o namoro com a mãe da menina, o jogador esteve no hospital e assistiu ao parto.

Karoline Lima anunciou igualmente o nascimento de Cecília, mas optou por publicar uma imagem onde o agora ex-namorado não aparece.

"Amor da minha vida. Já nasceu com cinco anos e mega hair, mas a gente releva", brincou a influencer.

