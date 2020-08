Os sinos da Abadia de Westminster continuarão a tocar no aniversário do príncipe André. Esta era uma questão que tinha surgido na sequência do escândalo sexual em que o filho da rainha se viu envolvido e, pelo qual, acabou por se afastar dos compromissos públicos.

As informações são dadas pela revista People, que usa como fonte principal o calendário partilhado pela igreja, confirmando assim a informação citada.

Assim, no dia 19 de fevereiro de 2021, os sinos irão ser tocados à mesma.

Importa relembrar que o príncipe foi protagonista de uma polémica que começou em novembro do ano passado, depois do sua proximidade com Jeffrey Epstein ter sido comprovada.

A título de curiosidade, os aniversários de Harry e Meghan Markle não são celebrados desta forma, decisão tomada assim que os duques de Sussex se retiraram do núcleo de seniores da realeza.

