Foi em novembro de 2020 que Núria Madruga perdeu o pai e dadas as circunstâncias da atual situação pandémica, ficou privada de acompanhar de perto os últimos dias de vida do progenitor. Este sábado, ao escrever um apelo sobre as restrições contra a Covid-19, a atriz falou do "último abraço que o pai não pôde ter".

"Não sou ninguém para dar lições de moral e dizer o que cada um deve fazer. Já andamos quase há um ano nisto, estamos todos cansados e a ficar desesperados. Não vou falar do Natal que não tivemos, da passagem de Ano, do aniversario do meu filho mais novo, nem do isolamento que ainda estou obrigada a fazer. Mas, quero falar-vos do último abraço que o meu pai não pôde ter nos últimos dias de vida em que esteve no hospital", escreveu.

E frisou: "Não ignorem sintomas. Aquilo que pensamos ser uma gripe ou constipação, pode pôr alguém no hospital. Protejam-se a vocês e aos outros".

A propósito das restrições no combate à pandemia da Covid-19, a a ministra Mariana Vieira da Silva confirmou que será implementado um novo no país.

