Jane Fonda tem recorrido, ao longo da vida, a várias cirurgias estéticas para manter a jovialidade que a caracteriza.

Agora, aos 84 anos, a atriz explicou à Vogue que não deseja fazer mais nenhuma intervenção. "Parei porque não quero ficar deformada".

Anteriormente, Jane Fonda recusou falar sobre as cirurgias a que foi submetida, algo que mudou neste última entrevista à revista americana, onde contou que faz uma rotina de beleza natural e não-invasiva. "Fico hidratada, durmo, movimento-me, fico longe do sol e tenho bons amigos que me fazem rir", explicou.

