Jane Fonda fez comentários surpreendentes numa entrevista no programa 'Andy Cohen Live'.

A atriz, de 84 anos, explicou que a sua vida sexual é "particular" e que o facto de, quando envelhecem, as mulheres perderem o medo de dizer o que precisam para ter prazer, faz com que o sexo seja ainda melhor.

"Perdemos demasiado tempo a evitar dizer 'espera um minuto, espera, abranda, um pouco mais para a esquerda'. Quando envelhecemos passamos a dizer 'eu sei o que quero, dá-me o que eu quero", explicou.

Jane Fonda, que casou por três ocasiões, havia dito, em 2021, que não queria voltar a ter "relações sexuais".

