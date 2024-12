Jane Fonda está de parabéns este sábado, 21 de dezembro, dia em que celebra 87 anos de idade.

A atriz estreou-se no cinema em 1960, tendo construído uma carreira com interpretações memoráveis como nos filmes 'A Vida Íntima de Quatro Mulheres', 'Um Domingo em Nova Iorque', 'A Casa do Lago', 'O Mordomo', ou na série 'Grace and Frankie'.

Conhecida, além da representação, pela beleza e estilo, Jane Fonda desafia as leis do envelhecimento, como se pode ver nas fotografias dos últimos anos.

Carregue na galeria para relembrar esses looks.

Leia Também: Christina Aguilera mostra que a idade é só um número e posa em 'topless'