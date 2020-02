Chris Noth, conhecido pelo papel de Mr. Big em 'Sexo e a Cidade', acaba de ser pai pela segunda vez. Aos 65 anos, deu as boas-vindas a um menino, Keats, fruto do casamento com Tara Wilson.

A notícia foi dada nas redes sociais do ator com uma amorosa fotografia do recém-nascido. "Lá dos céus vem o nosso segundo filho", escreveu na legenda.

A escolha do nome Keats, segundo a imprensa internacional, é uma homenagem ao poeta britânico John Keats.

O bebé vem juntar-se a Christopher, de 12 anos.

