Aos 56 anos e a viver um grande amor ao lado de Belmiro Costa, Cláudia Jacques foi pedida em casamento e disse 'sim'.

O pedido de casamento foi feito durante uma viagem do casal a Veneza e tornado público nas últimas horas através das redes sociais da celebridade portuguesa.

"Hoje fui surpreendida com um pedido de casamento durante um passeio de gôndola aqui em Veneza. Não podia estar mais feliz! Aconteceu e eu aceitei com muita emoção e muita certeza de quero casar com o meu amor. Amo-te muito", declara Cláudia ao partilhar as imagens do momento em que foi surpreendida pelo agora noivo.

Cláudia Jacques, recorde-se, foi casada anteriormente com o empresário Olivier da Silva e com o ator Ricardo Trêpa.

