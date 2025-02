Micaela está oficialmente noiva! A artista, de 46 anos, foi pedida em casamento por José Orlando durante uma romântica viagem a Veneza. Em conversa com Adriano Silva Martins no programa 'V+Fama', a cantora recordou o pedido e falou dos planos para a festa de casamento.

"Apanhou-me de surpresa devido ao sítio onde estávamos. Era para ser umas meras férias de descanso já programadas como prenda de Natal. Não podia ser mais romântico… Estou eu numa gôndola, naqueles canais de Veneza a passar Ponte do Suspiro (…) e recebi um pedido de casamento", relatou.

"A nossa relação é de 11 anos, é uma relação sólida, uma relação muito feliz, além de pessoal, também profissional. É o casamento perfeito e agora sim, vai-se realizar, esperemos que este ano", fez ainda saber.

Micaela notou que a festa não acontecerá no verão, uma vez que a sua agenda está cheia nessa altura. Assim, a celebração deverá ter lugar no final da época. "Queria que fosse uma coisa mais familiar com um núcleo de amigos fechado. Mas o mais importante é partilhar o momento com as pessoas que estiveram connosco ao longo destes anos, porque o amor já existe, o respeito, a cumplicidade e agora é só continuar a jornada".

No meio das preparações para o enlace, a artista confessou que tem sido difícil fazer a lista de convidados, tendo em conta que tanto ela como José têm muitos amigos.

"Ele é um eterno romântico. Não precisava de casar para perceber o homem maravilhoso que tenho na minha vida", completou.

